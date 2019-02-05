МОЗ Украины утвердило новый перечень препаратов программы "Доступные лекарства"

Отныне для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы пациенты смогут получить 64 бесплатных препараты. В обновленный реестр вошло 258 препаратов, из них 64 являются бесплатными для пациентов, другие - с небольшой доплатой. Самый дешевый препарат, который на 100% возмещает государство, стоит 4,76 грн, самый дорогой - 898,22 грн.

Благодаря просмотра перечня препаратов программы, производители снизили цены на 37 торговых наименований лекарственных средств. Наибольшее снижение цены на препарат достигло 45%.

На следующие полгода фармпроизводители гарантируют 39 млн упаковок препаратов для пациентов, 16 млн упаковок пациенты смогут получить бесплатно.

В конце 2018 Правительство приняло изменение, которое дало возможность всем производителям, предложить цены на свои препараты не выше 10% от самой низкой стоимости препарата с действующим веществом, снизить цены и привлечь свои препараты в перечень бесплатных для пациента. Это изменение позволило расширить перечень препаратов, возмещаются на 100% - с 23 торговых наименований до 64. Для сравнения: в прошлом перечне было 59 бесплатных препаратов.

Программа "Доступные лекарства" работает с апреля 2017 года. За это время пациенты, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальную астму или диабет 2 типа, получили лекарства по более 32 млн рецептам на сумму более 16 млрд. грн.

Лидерами реализации программы в 2018 году стали Хмельницкая, Полтавская, Ровенская, Львовская и Харьковская области.

Самые низкие показатели эффективности работы программы отмечаются в Кировоградской, Одесской, Сумской, Черновицкой области и городе Киев.

С 1 апреля 2019 контрактовать аптечные учреждения и возмещать стоимость отпущенных лекарственных средств в рамках программы «Доступные лекарства» будут не учреждения здравоохранения или муниципалитеты, а непосредственно один главный оператор бюджетных средств - Национальная служба здоровья Украины. Также в апреле в рамках программы должен начать работу электронный рецепт.

Источник: http://moz.gov.ua



